ليبيا تُسجّل “خسائر كبيرة” جراء الإغلاقات النفطية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، تراجع إنتاج النفط إلى نحو 136 ألف برميل في اليوم بحلول يوم الاثنين، نتيجة الإقفالات التي طالت الموانئ وخطوط الأنابيب.

وقالت المؤسسة في بيان، مساء الاثنين، أن الخسائر وصلت إلى لتصل إلى 1.616 مليار دولار أمريكي، مجددة دعواتها إلى إنهاء الإقفالات التي وصفتها بـ”غير المسؤولة والمخالفة للقانون لمنشآتها”، كما دعت للسماح باستئناف عمليات الإنتاج فوراً “من أجل ليبيا وشعبها”.

وأشارت إلى أنها تستمر في توفير المحروقات في المناطق الشرقية والوسطى بكميات كافية لسد احتياجات النقل ومتطلبات المواطنين، حيث من المتوقع وصول ناقلة محملة بالبنزين غدا إلى ميناء بنغازي، ويتم تزويد مدينة طبرق وبقية المناطق الشرقية مباشرة من مدينة بنغازي.

ولفتت “مؤسسة النفط” إلى أن مستودعات طرابلس وبعض المناطق المحيطة بها والمناطق الجنوبية لا تزال تعاني من نقص في الإمدادات بسبب تردي الأوضاع الأمنية.

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