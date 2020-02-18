استمرار تراجع أسعار النفط بسبب فيروس كورونا القاتل

وكالات-العنوان

لازالت الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا القاتل تلقي بضلالها على أسواق النفط العالمية، حيث تراجعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة، اليوم الثلاثاء، مقتدية بخسائر أسواق المال بفعل استمرار بواعث القلق حيال الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا في الصين وتداعياته بالنسبة للطلب على الخام.

وهبط سعر خام برنت إلى 56.88 دولار للبرميل، منخفضا 79 سنتا بما يعادل 1.4 بالمئة، في حين نزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 57 سنتا أو 1.1 بالمئة ليسجل 51.48 دولار للبرميل.

وقال، إدوارد مويا محلل السوق في أواندا، وفقًا لوكالة رويترز، إن “أسعار النفط مازالت مُرهَقة إذ ربما كان متعاملو الطاقة مغرقين في تفاؤلهم حيال أثر فيروس كورونا على الطلب، إلى جانب تلاشي التفاؤل بأن تتفق أوبك+ على تعميق تخفيضات الإنتاج في مارس”.

وأضاف، “التفاؤل بأن الصين ستشهد عودة أوضاع السفر والتجارة إلى طبيعتها خلال الربع القادم ربما لم يكن في محله… بقية العالم يتوخى الحذر على صعيد المخاوف من تفشي الفيروس وهو ما ليس في صالح توقعات الطلب على الخام”.

وتعد الصين أكبر مستورد للنفط الخام، حيث تستهلك عادة 14 مليون برميل يوميا.