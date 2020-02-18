اقتصاد

“كورونا” يضرب أسعار النفط مُجدّداً

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

هبطت أسعار النفط العالمية اليوم الثلاثاء أكثر من 1% بالتزامن مع الخسائر التي شهدتها أسواق المال بفعل استمرار القلق بشأن الطلب على الخام بسبب انتشار الفيروس الجديد في الصين.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي في جلسة الافتتاح 56.88 دولارا للبرميل متراجعة 79 سنتا أي ما يعادل 1.4% وبالمقابل انخفض الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 57 سنتا مسجلا 51.48 دولارا للبرميل بنسبة انخفاض 1.1%.

ومن جهته أكد محلل السوق في أواندا أن أسعار النفط ما زالت مرهقة مشيرا إلى أن التفاؤل بأن الصين ستشهد عودة أوضاع السفر والتجارة إلى طبيعتها خلال الربع القادم ربما لم يكن في محله.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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