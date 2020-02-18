“كورونا” يضرب أسعار النفط مُجدّداً

هبطت أسعار النفط العالمية اليوم الثلاثاء أكثر من 1% بالتزامن مع الخسائر التي شهدتها أسواق المال بفعل استمرار القلق بشأن الطلب على الخام بسبب انتشار الفيروس الجديد في الصين.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي في جلسة الافتتاح 56.88 دولارا للبرميل متراجعة 79 سنتا أي ما يعادل 1.4% وبالمقابل انخفض الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 57 سنتا مسجلا 51.48 دولارا للبرميل بنسبة انخفاض 1.1%.

ومن جهته أكد محلل السوق في أواندا أن أسعار النفط ما زالت مرهقة مشيرا إلى أن التفاؤل بأن الصين ستشهد عودة أوضاع السفر والتجارة إلى طبيعتها خلال الربع القادم ربما لم يكن في محله.

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