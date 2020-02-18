القضاء يُنصف ليبيا ويُجنّبها تعويض شركة تركية

تمكنت إدارة القضايا برئاسة سالم الجهمي من تجنيب الخزانة العامة دفع قيمة التعويضات التي تطالب بها شركة “تكفن تي إم إل” التركية والتي تبلغ قيمتها 95 مليون دولار، في القضية التحكيمية المقامة منها ضد ليبيا أمام غرفة التجارة الدولية.

وأصدرت هيئة التحكيم حكمها النهائي في القضية بتاريخ الحادي عشر من فبراير 2020 يقضي باختصاصها في النظر بالدعوى وبعدم قبول طلبات الشركة المدعية على الالتزامات التعاقدية مع جهاز النهر الصناعي بالإضافة إلى رفض جميع طلبات الشركة المدعية التي تم قبولها والمبنية على المعاهدة الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمارات بين ليبيا وتركيا المبرمة سنة 2009.

يذكر أن هذا الحكم الخامس الذي يصدر لصالح ليبيا بالكامل خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة في قضايا التحكيم التجاري الدولي المتعلقة بالاستثمار.

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