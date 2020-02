الصين.. إعفاء وأردات طبية أمريكية من الرسوم الجمركية

المستلزمات التي سيتم إعفاؤها من الرسوم أجهزة مراقبة وضع المرضى، ومعدات نقل الدم، وأدوات قياس ضغط الدم [انترنت]

أعلنت السلطات الصينية الثلاثاء أنها تعتزم إلغاء الرسوم الجمركية على وارداتها من مستلزمات طبية أمريكية بداية من الثاني من آذار/ مارس، وذلك في وقت تواصل فيه البلاد نضالها من أجل السيطرة على انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد.

ووفقا لوسائل إعلام صينية، فإن من المستلزمات التي سيتم إعفاؤها من الرسوم أجهزة مراقبة وضع المرضى، ومعدات نقل الدم، وأدوات قياس ضغط الدم، وذلك وفقا لقائمة صادرة عن لجنة الرسوم الجمركية بمجلس الدولة الصيني.

وأشارت اللجنة إلى أن الخطوة تهدف إلى المساعدة في “تلبية الطلب المتزايد من جانب المستهلكين في الصين”.

ووفقا للسلطات فإن الإعفاءات ستسري لفترة محددة، وتهدف إلى دعم الشركات التي ترغب في الاستيراد من شركات مقرها الولايات المتحدة.

