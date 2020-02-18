دولة رئيس مجلس الوزراء يُسلم عددًا من الآليات لجهاز الشرطة الزراعية

بنغازي 18 فبراير 2020 (وال)- سلّم دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الثلاثاء، عددًا من الآليات لجهاز الشرطة الزراعية التابع لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.

هذا وقد جرت مراسم التسليم والاستلام بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، بحضور عدد من السادة المسؤولين في الديوان.

ويأتي ذلك في إطار تعزيز قدرات الجهاز، بمنع تجريف الأراضي الزراعية لغرض بناء المشاريع الإنشائية، بما يُهدد التوازن البيئي.

وأكد دولة الرئيس على دعمه التام لجهاز الشرطة الزراعية، للقيام بالمهام المناطة به في حماية الثروة الزراعية للبلاد. (وال- بنغازي) ر ت

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