دولة رئيس مجلس الوزراء يطلع على نِسب إنجاز المشاريع الخدمية في مختلف القطاعات

بنغازي 18 فبراير 2020 (وال)- اطلع دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الثلاثاء، التغير في الموقف التنفيذي للمشاريع الممنوح الأذن، بالتعاقد بشأنها من قبل مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده بمديري المشروعات بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.

هذا وقد ناقش دولته سيّر المشاريع الحكومية في قطاعات الصحة، التعليم، الكهرباء، المياه، إضافة إلى المواصلات والنقل، الإسكان والمرافق.

وحضر الاجتماع مدير إدارة الشؤون الفنية والمشروعات بديوان مجلس الوزراء السيد إبراهيم الدعباج، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان المجلس السيد رضا فريطيس، الذي قدم تقريرًا مفصلا معدًا من قبل إدارته حول تلك المشاريع ونِسب إنجازها.

واستعرض التقرير التغير في الموقف التنفيذي للمشاريع الممنوح الأذن بالتعاقد بشأنها، من قبل مجلس الوزراء في مختلف القطاعات.

وحدّد الاجتماع المشاريع المتعثرة التي لم يتم البدء فيها، تمهيدًا لإصدار قرارات بسحبها وإلغائها.

وأكد دولة الرئيس على عدم منح أذونات للتعاقد مستقبلا، للجهات التابعة للحكومة، والتي نسب إنجاز مشاريعها متدنية مقارنة بإجمالي المشاريع المتعاقد عليها.

وشدّد دولته على ضرورة استمرار إدارة المتابعة وتقييم الأداء، في أداء مهامها بمتابعة كافة المشاريع وتقديم موقف بشأنها. (وال- بنغازي) ر ت

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