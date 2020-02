تم إخلاء ناقلات الوقود بشكل عاجل من ميناء طرابلس بعد سقوط قذائف عبالقرب من ناقلة محملة بغاز البترول المسال [انترنت]

أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، في بيان، إن إنتاج الخام في ليبيا تراجع إلى 123 ألف و537 برميلا في اليوم بحلول اليوم الثلاثاء 18 فبراير/شباط.

وقال البيان، أن الخسائر الناجمة عن إغلاق حقول ومرافئ وخطوط أنابيب للنفط تجاوزت 1.7 مليار دولار.

وجددت المؤسسة دعواتها إلى إنهاء “الإقفالات غير المسؤولة والمخالفة للقانون لمنشآتها والسماح لها باستئناف عمليات الإنتاج فورا”.

وشددت المؤسسة على أن مرافق طرابلس الحيوية وبعض المناطق المحيطة بها والمناطق الجنوبية تعاني من نقص في الإمدادات، بسبب تردي الأوضاع الأمنية.

وأكدت أنه قد تم إخلاء ناقلات الوقود بشكل عاجل من ميناء طرابلس اليوم، وذلك بعد سقوط قذائف على بعد أمتار من ناقلة محملة بغاز البترول المسال كانت تحت التفريغ بالميناء.

وأوضحت المؤسسة اللليبية للنفط، أنها توفر المحروقات في المناطق الشرقية والوسطى بكميات كافية لسد احتياجات النقل ومتطلبات المواطنين. مؤكدة أن ناقلة محملة بالبنزين تستعد للتفريغ اليوم بميناء بنغازي، كما أنه من المتوقع وصول ناقلة محملة بالديزل إلى الميناء غدا كما يتم تزويد مدينة طبرق وبقية المناطق الشرقية مباشرة من مدينة بنغازي.

The post المؤسسة الوطنية للنفط.. تراجع إنتاج الخام في ليبيا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا