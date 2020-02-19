أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 19 فبراير 2020

ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الاربعاء 19 فبراير 2020، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|4.28 دينار
|4.27 دينار
|اليورو
|4.61 دينار
|4.53 دينار
|الجنية الاسترليني
|5.52 دينار
|5.44 دينار
|الليرة التركية
|0.71 دينار
|0.63 دينار
|الدينار التونسي
|1.51 دينار
|1.43 دينار
|الجنية المصري
|0.27 دينار
|0.262 دينار
|الدينار الاردني
|5.93 دينار
|5.85 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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