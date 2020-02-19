كاجمان ووزير التخطيط يعتمدان خطة مشاريع تنمية الجنوب

أعلن رئاسة الوزراء بحكومة الوفاق اعتماد خطة برنامج المشروعات التنموية بالجنوب من وزير التخطيط المفوض طاهر الجهيمي والنائب بالمجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان بصفته رئيسا للجنة متابعة المشروع.

واتفقت الأطراف المذكورة في اجتماع لها على سرعة البدء في تنفيذ البرنامج والتنسيق مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة لتسهيل إجراءاته ومتابعته من أجل إتمامه في الآجال المحددة.

وأفادت إدارة التواصل بالمجلس أن خطة البرنامج تحوي قائمة المشروعات المستهدف تنفيذها في جميع المناطق في أغلب القطاعات ومقترح توزيع المبلغ المخصص لها.

وحضر الاجتماع إلى جانب المذكورين ووكيل الوزارة محمد الزيداني، ومستشار الشؤون الفنية والإعمار بمكتب النائب فرج العماري، في إطار مباشرة العمل في تنفيذ البرنامج التنموي بالمنطقة الجنوبية، وفق إدراة التواصل.

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