ليبيا تخسر 1.7 مليار$ جراء إغلاق حفتر للمواني

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن خسائر إغلاق حفتر للموانئ تقارب مليارا وسبعمائة ألف دولار أمريكي.

وجاء في بيان للمؤسسة أن إنتاج النفط تراجع إلى 123 ألف برميل يوميا بحلول يوم الثلاثاء الثامن عشر من فبراير الجاري، مجددة دعوتها إلى انهاء الإقفالات “غير المسؤولة والمخالفة للقانون لمنشآتها”.

وافادت المؤسسة أن مرافق طرابلس الحيوية وبعض المناطق المحيطة بها والمناطق الجنوبية تعاني نقصا في الإمدادات بسبب تردي الأوضاع الأمنية.

ولفتت المؤسسة إلى اضطرارها إلى إخلاء ناقلات الوقود بشكل عاجل من ميناء طرابلس، بعد سقوط قذائف على بعد أمتار من ناقلة محملة بغاز البترول المسال كانت تحت التفريغ بالميناء.

وأشار البيان إلى استمرار المؤسسة في توفير المحروقات في المناطق الشرقية والوسطى بكميات كافية لسد احتياجات النقل ومتطلبات المواطنين.

وذكرت المؤسسة أن ناقلة محملة بالبنزين تستعد للتفريغ اليوم بميناء بنغازي، متوقعة وصول ناقلة أخرى محملة بالديزل للميناء نفسه غدا ومن ثم تزويد طبرق وبقية المناطق الشرقية بإمدادتها.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في الثامن عشر من يناير الماضي حالة القوة القاهرة بسبب إيقاف ميليشيات حفتر صادرات النفط من الموانئ النفطية الرئيسة.

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