ميناء طرابلس يستقبل سفنا جديدة صباح الأربعاء

استقبل ميناء طرابلس البحري الساعات الماضية “السفينة سها كوين توو” التابعة لوكالة الربان العالمية للتوكيلات الملاحية محملة بنحو 700 طن من المواشي.

كما شهد الميناء دخول السفينة “أنوار النصر” التابعة للعالمية للتوكيلات الملاحية وتحمل على متنها حوالي 23 ألف طن من وقود البنزين، بالإضافة إلى وصول السفينة “أنور ليبيا ” التابعة لنفس الوكيل الملاحي ومحملة بأكثر من 23 ألف طن من وقود البنزين، هذا وأضافت الشركة الليبية للموانئ فرع طرابلس رسو السفينة “ميتليد ايه” التابعة لشركة ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها ما يقارب ال100 حاوية من البضائع والسلع المختلفة.

يذكر أن الميناء شهد خلال الآونة الأخيرة حركة نشطة على أرصفته بدخول العديد من السفن التجارية المتنوعة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية