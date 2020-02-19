اقتصاد

بحث تطوير مصلحتي الجمارك والضرائب

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى وزير المالية المفوض في حكومة الوفاق بمسؤولي مصلحة الجمارك والضرائب يوم الثلاثاء لاتخاذ الإجراءات المناسبة لاستكمال عمل منظومة التطوير لمصلحتي الجمارك والضرائب.

ويأتي هذا اللقاء في إطار استكمال سلسلة من الاجتماعات بغية تطوير عمل المصلحتين المذكورتين وفق عمل منظومة التطوير بما يرفع معدل الإيرادات ويحسن الأداء ومن أجل تقديم الخدمات كافة للمواطنين بطرق ميسرة .

وحضر الاجتماع كل من مدير مكتب الشؤون القانونية ومدير مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة ونائب رئيس مصلحة الضرائب إلى جانب نائب رئيس مصلحة الجمارك المكلف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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