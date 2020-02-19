إغلاق الموانئ النفطية.. لا حل يلوح في الأفق

تقرير

يتراجع الإنتاج النفطي في ليبيا والخسائر تزداد منذ شهر وأكثر على إغلاق الموانئ النفطية من قبل مكونات قبلية غاضبة ما جعل الإنتاج والخسائر في خطين متضادين.

وذكر آخر بيان للمؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج الخام تراجع إلى 123 ألفا و 537 برميلا في اليوم بحلول الـ18 من فبراير وأن الخسائر الناجمة عن إغلاق حقول ومرافئ وخطوط النفط تجاوزت المليار و700 مليون دولار.

وفيما لا توجد أي بوادر تشير إلى انفراج لهذه الأزمة جددت المؤسسة دعواتها إلى إنهاء الإقفالات غير المسؤولة والمخالفة للقانون لمنشآتها والسماح لها باستئناف عمليات الإنتاج فورا حسب ما جاء في البيان مشددة على أن مرافق طرابلس الحيوية وبعض المناطق المحيطة بها والمناطق الجنوبية تعاني من نقص في الإمدادات بسبب تردي الأوضاع الأمنية.

وتقارب الخسائر الملياري دولار والإنتاج ينخفض إلى مستويات غير مسبوقة ومطالبات محتجين يجب أن تنفذ قبل فتح أي ميناء وتعنت يراه آخرون من قبل القائمين على مؤسسة النفط على عدم إدارة الأموال الواردة بالشكل الصحيح، كلها أسباب تجعل من استمرار إقفال الموانئ واردا ولمدة أطول.

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