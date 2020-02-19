اجتماع تقابلي لمتابعة تنفيذ خطط وزارة العمل

ناقش وكيل وزارة العمل والتأهيل خالد الشرع خلال اجتماع موسع في طرابلس مع مديري الإدارات والمكاتب استراتيجية عمل الوزارة خلال العام 2020.

واستعرض مديرو الإدارات خلال الاجتماع النشاطات التي تم تنفيذها من قبلهم العام الماضي بالإضافة إلى عرضهم الخطط التي يشرعون في تنفيذها خلال العام الحالي بالإضافة إلى الكشف عن الأولويات التي سيتم تضمينها في برنامج عمل الوزارة تمهيدا لتنفيذها.

ومن جهته أثنى الشرع على الجهود التي قام بها المديرون خلال عام 2019 على الرغم من الظروف التي تشهدها البلاد حيث شدد الوكيل على أهمية المواظبة بهذا المستوى من الأداء والإنجاز لتحقيق رؤى وتطلعات المجتمع.

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