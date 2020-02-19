اقتصاد

اجتماع تقابلي لمتابعة تنفيذ خطط وزارة العمل

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش وكيل وزارة العمل والتأهيل خالد الشرع خلال اجتماع موسع في طرابلس مع مديري الإدارات والمكاتب استراتيجية عمل الوزارة خلال العام 2020.

واستعرض مديرو الإدارات خلال الاجتماع النشاطات التي تم تنفيذها من قبلهم العام الماضي بالإضافة إلى عرضهم الخطط التي يشرعون في تنفيذها خلال العام الحالي بالإضافة إلى الكشف عن الأولويات التي سيتم تضمينها في برنامج عمل الوزارة تمهيدا لتنفيذها.

ومن جهته أثنى الشرع على الجهود التي قام بها المديرون خلال عام 2019 على الرغم من الظروف التي تشهدها البلاد حيث شدد الوكيل على أهمية المواظبة بهذا المستوى من الأداء والإنجاز لتحقيق رؤى وتطلعات المجتمع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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