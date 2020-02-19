اقتصاد

تراجع كورونا يعزز مكاسب النفط

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صعدت أسعار النفط العالمية في جلسة افتتاح اليوم الأربعاء في ظل التفاؤل بتراجع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا التاجي المنتشر في الصين.

وسجل خام القياس العالمي برنت 58.26 دولارا للبرميل بارتفاع قدره 51 سنتا فيما سجل خام الوسيط الأمريكي غرب تكساس الوسيط 52.60 دولارا للبرميل مرتفعا 55 سنتا.

هذا وكان قد ارتفع برنت نحو 10% منذ أن هوى في الأسبوع الماضي لأقل مستوى له منذ بداية العام الجاري في الوقت الذي تتلقى فيه أسعار الخام الدعم من آمال بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها سيرفعون تخفيضات الإمدادات.

من جهتها قالت وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز إنها تتوقع أن يوجه الفيروس “ضربة على المدى القصير” للنمو الاقتصادي في الصين في الربع الأول من العام الجاري.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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