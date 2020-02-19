الولايات المتحدة تعرب عن قلقها من هجمات ميناء طرابلس

أخبار ليبيا24

أعرب السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند اليوم الأربعاء، عن قلق الولايات المتحدة العميق إزاء هجمات 18 فبراير ضد ميناء طرابلس التجاري، والتي لم تؤدي إلاّ إلى منع وصول الوقود الحيوي للاستخدام المدني ممّا يضاعف من معاناة الشعب الليبي.

وأشار نورلاند خلال لقائه رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط مصطفى صنع الله،إلى أنه أكد للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر أمس الثلاثاء على ضرورة إنهاء الإغلاق المستمر لقطاع الطاقة في ليبيا واستهداف موظفي الشركة الوطنية للنفط ومرافقها.

وأوضح السفير الأمريكي أن الولايات المتحدة تر اقب عن كثب الآثار الإنسانية للنزاع، بما في ذلك تفاقم نقص الوقود وانقطاع الكهرباء في منطقة بنغازي وفي جميع أنحاء ليبيا.

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