النائب مفتاح الشاعري يبحث مع تسييري طبرق المشاريع المحالة إلى رئاسة الوزراء

أخبار ليبيا24- خاص

بحث عضو مجلس النواب مفتاح الشاعري مع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية اليوم الأربعاء عدد من المشاريع التابعة للبلدية طبرق.

واطلع الشاعري مع بوالخطابية ماتم مناقشته مع رئيس الوزراءالأسبوع الماضي بخصوص المشاريع الجديدة التي ستدرج خلال ميزانية 2020.

وأكد عضو مجلس النواب في اجتماع اليوم أن هيأة الكهرباء بالحكومة المؤقتة ستشرع قريباً في تركيب أعمدة إنارة في مدينة طبرق.

وتابع الشاعري :”بخصوص توفير لحام أجنبي بمحطة تحلية مياه طبرق سوف تقوم رئاسة الوزراء بدفع رواتب اللحام الذي سيقوم بعمله داخل محطة طبرق التي ستساهم في زيادة إنتاج المحطة”.

واستعرض عضو مجلس النواب أيضًا مع تسييري طبرق مشروع بناء سور على مكب القمامة الرئيسي، مطالبًا تسييري طبرق بضرورة إعداد المشاريع العاجلة والتي سيتم تحويلها إلى إدارة المشاريع برئاسة الوزراء لتضمينها لميزانية 2020.

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