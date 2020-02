أخبار ليبيا24 ناقش رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الأربعاء إمكانية استئناف العمل بمطار الأبرق الدولي، وذلك خلال اجتماع عقده بمكتبه في ديوان رئاسة مجلس الوزارء بمدينة بنغازي بالخصوص. وبحث الثني خلال الاجتماع مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل المكلف خالد الجربي، ومدير مصلحة المطارات صالح عمار اشتيوي، كافة المشاكل والمختنقات التي تواجه مصلحة المطارات. […]

