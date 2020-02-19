اقتصاد

مصرف الجمهورية يطلق خدمة “لأجلك”

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 19 فبراير 2020 (وال) – أطلق مصرف الجمهورية خدمة ” لأجلك ” عبر تطبيق ” مصرفي بلس” في إطار سعيه المستمر والدؤوب لمواكبة التطور التكنولوجي وتلبية متطلبات زبائنه .

حيث تتيح  هذه الخدمة مجموعة من الخدمات الإلكترونية والمتمثلة في : تفعيل وإيقاف تفعيل بطاقة ( الأغراض الشخصية، و أرباب الأسر ) كما تمكنك من الاستعلام عن رصيدهما والحصول عن كشف حساب لهما بالإضافة لخدمات إلكترونية أخرى .

 وفي هذا الصدد، قال مدير إدارة البطاقات الإلكترونية “أسامة بن علي ”  :  إنّ هذه الخدمة ستمكن زبائننا الكرام  من إدارة بطاقاتهم عبر الهاتف النقال .كما ستوفر  الكثير من الوقت و الجهد وتقلّل الازدحام على المصارف . (وال – بنغازي)

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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