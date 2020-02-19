العامة للاتصالات: خفض أسعار خدمات الإنترنت 50٪ بدءا من مارس

أصدر رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية المهندس سامي محمد الفنطازي، الأربعاء، قرارًا بتخفيض أسعار قيمة الاشتراك وباقات الإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات الوطنية التابعة للهيئة بنسبة 50% بدءا من مارس المقبل.

وأوضح الفنطازي، وفق الصفحة الرسمية، أن القرار جاء بمبادرة من رئيس الهيئة، بعد سلسلة من الاجتماعات والمباحثات مع المختصين لضمان عدم التسبب بأي أثار سلبية لميزانيات الشركات المعنية؛ لتحسين مستوى خدمات الاتصالات والمعلوماتية وتمكين المواطن من الحصول على الخدمة بأيسر السبل وأقل الأسعار.

يشار إلى أن عددا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أعلنوا مقاطعتهم خدمات الإنترنت التي تقدمها الشركة؛ احتجاجا على غلاء الأسعار.

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