“البريقة” تستأنف ضخ البنزين.. وتطمئن المواطنين

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، استئناف ضخ البنزين اعتبارا من مساء الأربعاء، لشركات التوزيع المعتمدة تمهيدا لإيصالها إلى المحطات العاملة في العاصمة. وطمأنت كافة المواطنين بتوفر الوقود والمحروقات بشكل كبير.

من جهتها، أكدت ادارة الشؤون البحرية في ميناء طرابلس، استعدادات الميناء لدخول ناقلة المحروقات “أنوار ليبيا” وتحمل على متنها 30 مليون لتر بنزين.

وتشهد محطات توزيع المحروقات في طرابلس منذ أيام ازدحاما من المواطنين نتيجة تراجع ضخ الوقود من شركة تكرير الزاوية بسبب وقف عمليات تصدير النفط وإغلاق الحقول النفطية من قبل محتجين على سياسة حكومة الوفاق، ما نتج عنه وقف العمل في وحدتي التكرير بالشركة.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت يوم الثلاثاء، أن الخسائر بسبب وقف تصدير النفط قاربت على الملياري دولار.

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