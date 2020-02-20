الثني يُصدر تعليماته بتشغيل مطار الأبرق الدولي

أصدر رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني تعليماته بضرورة تشغيل مطار الأبرق الدولي لسد أي عجز وتدارك مشاكل تعطل الرحلات لضمان عدم وجود مواطنين ليبيين عالقين بالمطارات في الخارج.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني بمكتبه في ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل ومدير مصلحة المطارات.

وبحث الاجتماع كافة المشاكل والمختنقات التي تواجه مصلحة المطارات، مطلعا على نسب أعمال الصيانة الجارية لعدد من المطارات الليبية.

يُشار إلى أن مطار الأبرق الدولي بالجبل الأخضر قد شهد مؤخراً تنفيذ أعمال صيانة وإنشاءات متعددة شملت أساسات محطة الأرصاد الجوي وتركيب مضخة غاطسة وصيانة محركات الكهرباء وإنارة ساحة وقوف الطائرات.

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