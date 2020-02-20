“هاليبرتون” تدرس توسيع مشاريعها في ليبيا

بحث رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي محمد بن شتوان أوجه التعاون مع مدير شركة هاليبرتون لخدمات الطاقة فرع ليبيا معتز يوسف.

وتطرق بن شتوان خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس بمقر الشركة المشروعات القائمة التي تشرف عليها هاليبرتون والمدة الزمنية المخصصة لإنجاز الأعمال فيها.

وأبدى مسؤولو الشركة الأجنبية في ليبيا رغبتهم في توسيع النشاط مع الخليج العربي واستئناف الأعمال في المشروعات المتوقفة.

وكان الطرفان قد بحثا قبل أشهر خلال سلسلة اجتماعات الإمكانات الفنية التي من المُمكن أن تقدمها هاليبورتن في مجالات حفر الآبار والتسجيلات الإلكترونية الفنية لها.

وكانت شركة هاليبرتون قد أرسلت وفداً خاصاً إلى ليبيا عام 2018 في إطار تقييم الأعمال ومراجعة المشاريع المتوقفة استعداداً لاستئناف نشاطها داخل البلاد.

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