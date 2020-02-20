النفط يواصل مكاسبه بعد انحسار مخاوف الطلب

واصلت أسعار النفط اليوم الخميس مكاسبها من الجلسة السابقة، عقب انحسار مخاوف الطلب نتيجة تراجع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا مسجلا 59.26 دولار للبرميل في جلسة الافتتاح، فيما صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط 38 سنتا إلى 53.67 دولار للبرميل.

وقال متعاملون إن العقوبات الأمريكية على ذراع التجارة لشركة روسنفت الروسية ستعطل شريحة من تدفقات النفط الخام العالمية وقد تدفع مصافي التكرير في أوروبا والهند والولايات المتحدة إلى الشراء من موردي خام آخرين، حيث إن هذا كله من شأنه أن يجدد المخاوف بشأن معروض النفط العالمي.

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