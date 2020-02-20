اقتصاد

النفط يواصل مكاسبه بعد انحسار مخاوف الطلب

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصلت أسعار النفط اليوم الخميس مكاسبها من الجلسة السابقة، عقب انحسار مخاوف الطلب نتيجة تراجع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا مسجلا 59.26 دولار للبرميل في جلسة الافتتاح، فيما صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط 38 سنتا إلى 53.67 دولار للبرميل.

وقال متعاملون إن العقوبات الأمريكية على ذراع التجارة لشركة روسنفت الروسية ستعطل شريحة من تدفقات النفط الخام العالمية وقد تدفع مصافي التكرير في أوروبا والهند والولايات المتحدة إلى الشراء من موردي خام آخرين، حيث إن هذا كله من شأنه أن يجدد المخاوف بشأن معروض النفط العالمي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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