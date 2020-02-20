لجنة أزمة الوقود: الوقود متوفر ورسو 3 ناقلات بنزين في ميناء طرابلس

طمأنت لجنة أزمة الوقود، الخميس، المواطنين بتوفر الوقود بكميات كافية، مشيرة

الى أن الناقلة “أنوار افريقيا” أفرغت حمولتها بكمية البالغة 34 مليون

لتر من الوقود في ميناء طرابلس البحري .

وأوضحت اللجنة أن هناك ناقلتين أخريتين موجودتين في رصيف

ميناء طرابلس البحري تستعدان لإفراغ حمولتهما، مشيرة إلى أن الوقود متوفر بصورة

سلسلة ولا وجود لأي مشكلة بالتزود به داخل مدينة طرابلس وضواحيها.

يشار إلى أن شركة البريقة لتسويق النفط أكدت، الأربعاء،

استئناف عمليات توزيع الوقود على شركات التوزيع والمحطات عقب رسو ناقلات النفط

بميناء طرابلس البحري الذي تعرض الثلاثاء لقصف من مليشيات حفتر أسفر عن مقتل 3

مدنيين.

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