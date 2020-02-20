اقتصاد

الإعلان عن توفر سيولة في “الجمهورية- تاجوراء”

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن فرع مصرف الجمهورية أبي الأشهر بمنطقة تاجوراء عن توفر السيولة النقدية بسقف سحب قدره 2000 دينار للفرد ابتداء من يوم الأحد المقبل.

وأوضح المصرف أن عمليات السحب تقتصر فقط على عملاء المصرف أو أصحاب توكيلات الحسابات المصرفية، داعيا إياهم إلى إحضار إثبات هوية لإتمام إجراءات السحب.

وكان فرع أبي الأشهر أعلن في مطلع فبراير الجاري عن توفر السيولة النقدية بسقف سحب قدره 3000 قبل أن يعود ويخفض القيمة المسحوبة.

ويعيش القطاع المصرفي في ليبيا على وقع أزمة سيولة نقدية بدأت منذ عام 2013 وسط مطالبات المواطنين بتحسين مستوى الخدمات.

ووفقا للبيانات الرسمية، فقد فشل مصرف ليبيا المركزي في استعادة 47 مليار دينار يتم تداولها خارج القطاع المصرفي في عموم ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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