قذيفة تسبب حريقا بخزان لغاز النفط المسال في مستودع طريق المطار طرابلس

أخبار ليبيا24

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الخميس إصابة خزان لغاز النفط المسال (غاز الطهي) في مستودع طريق المطار في طرابلس التابع لشركة البريقة لتسويق النفط بقذيفة مساء أمس الأربعاء مما تسبب في احتراقه.

وأضافت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” أنه لحسن الحظ، كان الخزان فارغًا تقريبًا، لم يخلّف هذا الحادث أي خسائر في الأرواح البشرية، إلا أنّه قد تسبب في حدوث أضرار مادية.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله :”نحن نشاهد منشآت قطاع النفط والغاز تُدمّر أمام أعيننا يومًا بعد يوم، هذه جريمة جديدة بحق الشعب الليبي الذي لا يزال يعاني، بينما تحاول قوى أجنبية تنفيذ أجنداتهم في بلدنا، ويجب ألاّ تمر تلك الجرائم من دون عقاب”.

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