اقتصاد

“المالية”: صرف مرتبات فبراير متوقف على المركزي

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت وزارة المالية في حكومة الوفاق، إنها أكملت إجراءات إعداد مرتبات شهر فبراير لكافة العاملين في القطاع العام، وفق مخرجات منظومة الرقم الوطني.

وأوضحت في بيان أصدرته مساء الخميس، أن إجراءات تسييل المرتبات متوقفة على قبول مصرف ليبيا المركزي للشروع في تنفيذها من عدمها.

وكانت الوزارة أعلنت في يناير الماضي عدم قبول المصرف المركزي صرف مرتبات كافة العاملين وفقا لمنظومة الرقم الوطني، حيث رد كافة المعاملات إلى الوزارة بحجة عدم اعتماد الترتيبات المالية، مع تأكيد الوزارة وجود تغطية مالية لها.

ويعمل في القطاع العام نحو 1.8 مليون موظف يتقاضون مرتباتهم من الخزانة العامة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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