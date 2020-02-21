الوطنية للنفط: مايقارب الملياري دولار خسائر غلق الموانئ النفطية

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن الانخفاض القسري في معدلات الإنتاج الذي فرضته الاقفالات الغير قانونية لموانئ وحقول النفط، تسبب في خسائر مالية كبيرة تجاوزت الـ 1,857,677,138 دولار أمريكي.

وأكدت المؤسسة في بيان نشرته في صفحتها الرسمية، تراجع إنتاج النفط نتيجة للاقفالات التي طالت الموانئ وخطوط الأنابيب، ليصل الإنتاج في يوم الخميس إلى، 122,424 برميل فقط.

يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت في 18 يناير أن جماعات تابعة لخليفة حفتر قامت بإغلاق الموانئ النفط شرق البلاد، مضيفة أن ذلك سيؤدي إلى خسائر مالية تقدر بحوالي 77 مليون دولار يوميا.

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