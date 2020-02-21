الوطنية للنفط تؤكد استمرارها في توفير المحروقات لكل مناطق البلاد

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط، استمرارها في توفير المحروقات في المناطق الشرقية والوسطى بكميات كافية.

ودانت المؤسسة، في بيان لها، نشرته في صفحتها الرسمية، قيام شركات التوزيع في المناطق الجنوبية بزيادة سعر الوقود وبيعه بأكثر من عشرة أضعاف سعره العادي، وتدعو تلك الشركات الى الالتزام بالأسعار المحددة.

وقالت المؤسسة، بأنه سُمح لناقلة البنزين “أنوار ليبيا” بالدخول مجددا إلى ميناء طرابلس، بعد أن اضطرت الى المغادرة يوم الثلاثاء، بسبب القذائف الصاروخية التي استهدفت الميناء.

وجددت المؤسسة في بيانها، دعواتها إلى انهاء الإقفالات غير المسؤولة والمخالفة للقانون لمنشآتها، والسماح لها باستئناف عمليات الإنتاج.

يشار إلى أن القصف الذي طال ميناء طرابلس البحري، أودى بحياة ثلاثة مدنيين وأصاب خمسة آخرين بجروح، وأوقع أضرارا بحاويات كانت محملة باحتياجات المواطنين الغذائية والطبية.

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