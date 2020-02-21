خسائر إغلاق النفط تتجاوز 1.8 مليار دولار

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن إنتاج النفط تراجع بشكل كبير نتيجة الإقفالات التي طالت الموانئ وخطوط الأنابيب، مبينة أن الإنتاج بلغ 122,424 برميل في اليوم بحلول الخميس.

وأضافت المؤسسة في بيان، أن خسائر انخفاض معدلات إنتاج النفط وصلت إلى حوالي 1.857 مليار دولار أمريكي.

وجددت المؤسسة الوطنية للنفط دعواتها إلى “إنهاء الإقفالات غير المسؤولة والمخالفة للقانون لمنشآتها، والسماح لها باستئناف عمليات الإنتاج فوراً من أجل ليبيا وشعبها”.

ولفتت إلى أنها تستمر في توفير المحروقات في المناطق الشرقية والوسطى بكميات كافية لسد احتياجات النقل ومتطلبات المواطنين، مشيرة إلى أن ناقلة غاز طهي تستعد للتفريغ في ميناء بنغازي، فيما وصلت ناقلة ديزل صباح اليوم للتفريغ لاحقا. كما يتم تزويد مدينة طبرق وبقية المناطق الشرقية مباشرة من مدينة بنغازي.

من جهة أخرى، أدانت المؤسسة قيام شركات التوزيع في المناطق الجنوبية بزيادة سعر الوقود وبيعه بأكثر من 10 أضعاف سعره العادي، داعية هذه الشركات إلى الالتزام بالأسعار المتفق عليها.

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