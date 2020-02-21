ضبط أغذية منتهية الصلاحية في أسواق غريان

أعلن المجلس البلدي غريان «ضبط كميات كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في أسواق ومحلات البلدية».

ونشر المجلس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس، صورا لمخبوزات فاسدة وأيضا مياه غازية ومعلبات غير صالحة للاستخدام الآدمي.

جاء ذلك في إطار حملة فرع الحرس البلدي غريان لتطبيق المعايير والشروط الصحية والقانونية للسلع الغذائية والدوائية داخل الحدود الإدارية للبلدية.

وأشار البيان إلى غلق ثلاث صيدليات تعمل بلا ضوابط ولا تتوافر بها شروط مزاولة المهنة، منوها باستمرار الحملة بالتعاون مع كل الأجهزة الأمنية والضبطية.

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