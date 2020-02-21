اقتصاد

“كورونا” يواصل خفض أسعار النفط

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

هبطت أسعار النفط في جلسة افتتاح اليوم الجمعة بأكثر من 1 % في ظل المخاوف من تراجع الطلب على الوقود بسبب ازدياد انتشار فيروس كورونا خارج الصين.

وسجل خام القياس العالمي 58.67 دولارا للبرميل متراجعا 64 سنتا بنسبة 1.1% عن جلسة إغلاق أمس الخميس، فيما انخفض الخام الأمريكي بما يعادل 1 % متراجعا 54 سنتا الى 53.34 دولار للبرميل.

يشار إلى أن هذا الانخفاض يأتي في الوقت الذي يبدو فيه أن كبار منتجي الخام ليسوا في عجلة لخفض الإنتاج لدعم السوق إذ قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس الخميس إن منتجي الطاقة العالميين يدركون أنه لم يعد من المنطقي أن تجتمع منظمة (أوبك) وحلفاؤها قبل الموعد المقرر في أوائل مارس.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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