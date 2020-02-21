حركة السفن في ميناء الخمس ليوم الجمعة

دخلت ميناء الخمس البحري سفينة نقل الحاويات “أم تاس سي لونا أف” التابعة للوكيل الملاحي ميدترينان حاملة على متنها 378 حاوية لبضائع وسلع مختلفة وفقا لتقرير الحركة اليومية للشركة الليبية للموانئ فرع الخمس.

وأضافت الشركة دخول السفينة “ليلي كالافان” التابعة لشركة “عبر أعالي البحار” للتوكيلات الملاحية محملة بـ277 حاوية بضائع متعددة، كما استقبل الميناء سفينة نقل السيارات “التاي” التابعة للوكيل الملاحي المرجان الأحمر محملة بنحو 150 سيارة مستعملة، بالإضافة إلى دخول السفينة “أمازون” التابعة للوكيل الأفق اللامع للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 25.5 ألفا طن من مادة القمح الصب.

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