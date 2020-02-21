بحث إصدار أداة معيارية عربية حول ريادة الأعمال النسوية

أوصى الاجتماع الـ18 للجنة المرأة الذي عقد في العاصمة الأردنية عمّان أمس الخميس باتخاذ الإجراءات لإصدار أداة معيارية عربية حول ريادة الأعمال والتعاون مع المنظمة في تنفيذ أنشطة مختلفة في مجال عمل المرأة، بحسب عضو لجنة المرأة بمنظمة العمل العربية نعيمة عاشور.

ودعت عاشور اللجنة لوضع بند دائم على جدول أعمالها في دور انعقادها لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية وتقديم تقرير دوري للجنة كل سنتين يُعرض على مؤتمر العمل العربي في إطار متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة، وفي السياق ذاته وفيما يتعلق في بند التخطيط الإعلامي دعت اللجنة إلى تفعيل دور الإعلام لترويج ثقافة المساواة ومكافحة التمييز ورفع وعي المرأة وتعزيز ثقتها من خلال برامج تدريبية لتشجيعها على المشاركة في صنع القرار.

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