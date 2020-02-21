استعدادات لتنظيم معرض طرابلس الدولي

تستعد الهيئة العامة للمعارض لتنظيم الدورة الـ48 من معرض طرابلس الدولي خلال الفترة مابين الـ2 والـ12 من أبريل المقبل وسط توقعات بمشاركة كبيرة من الشركات المحلية أصحاب النشاطات الصناعية والإنتاجية وشركات الاستيراد والتصدير وممثلين عن شركات أجنبية.

يُشار إلى أن الدورة الماضية من المعرض شهدت مشاركة عدد من المؤسسات العامة من بينها شركة الخطوط الجوية الأفريقية ومصلحة الآثار ومركز المعلومات والتوثيق السياحي وإدارة الاستثمار والمشروعات وكلية السياحة والضيافة.

ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العامة للمعارض خلال شهر مارس القادم عن قيمة إيجار المساحات في الأجنحة وفقا لما ستحدده اللجان الفنية.

ونظمت الهيئة خلال العام الماضي عددا من المعارض التخصصية من بينها معرض ليبيا للغذاء الثاني بمشاركة 130 شركة مُتنوعة عرضت منتجاتها الغذائية المُختلفة بالإضافة إلى مشاركين من تسع دول وهي “تونس وإيطاليا وتركيا واليونان وأوكرانيا وسريلانكا والهند والمغرب والجزائر”.

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