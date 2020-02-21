اقتصاد

استعدادات لتنظيم معرض طرابلس الدولي

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تستعد الهيئة العامة للمعارض لتنظيم الدورة الـ48 من معرض طرابلس الدولي خلال الفترة مابين الـ2 والـ12 من أبريل المقبل وسط توقعات بمشاركة كبيرة من الشركات المحلية أصحاب النشاطات الصناعية والإنتاجية وشركات الاستيراد والتصدير وممثلين عن شركات أجنبية.

يُشار إلى أن الدورة الماضية من المعرض شهدت مشاركة عدد من المؤسسات العامة من بينها شركة الخطوط الجوية الأفريقية ومصلحة الآثار ومركز المعلومات والتوثيق السياحي وإدارة الاستثمار والمشروعات وكلية السياحة والضيافة.

ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العامة للمعارض خلال شهر مارس القادم عن قيمة إيجار المساحات في الأجنحة وفقا لما ستحدده اللجان الفنية.

ونظمت الهيئة خلال العام الماضي عددا من المعارض التخصصية من بينها معرض ليبيا للغذاء الثاني بمشاركة 130 شركة مُتنوعة عرضت منتجاتها الغذائية المُختلفة بالإضافة إلى مشاركين من تسع دول وهي “تونس وإيطاليا وتركيا واليونان وأوكرانيا وسريلانكا والهند والمغرب والجزائر”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • -إعتقالات شرطة البلدية وسيارات الأمن العسكري وإقفال للمحلات الملابس والمطاعم المشتبه بها ومحلات الطباعة وخدمات الأنترنت من شارع عمر المختار والمقريف .

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  • ارجعوا لبيوتكم وأبناءكم – للتوعية الصحية المفقودة بتعمد في الاخبار المحلية – من المهم – التوعية من الأمراض بنشر مطبوعات حاءطية – مما وجد أدناه في بعض المقاهي والمطاعم – وبغض المحلاتومراكز أدوية ومصانع غير قانونية ببعض المواد المهدرجة كيميائيا – واوراق مزورة -لعاملين نقاط / داخل بعض البلديات – وسيتم تعليق بعض المنشورات بعد المراجعة لمكتب الامن والترشيد .للشءون الداخلية .

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  • وتم البلاغ عن احد المتهمين المتورطين – في احد النزل – – لمنع متعمد – التوعية الامنية في الاخبار المحلية داخل البلاد . (( يكفرون الناس وهم كفار – يستغفلون الناس – وهم اموات – ))
    وما يخادعون الا انفسهم وهم لا يشعرون -)) فبشرهم ….

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