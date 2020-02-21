اقتصاد

صندوق النقد الدولي يدرس تأثير “كورونا” على الاقتصاد العالمي

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال صندوق النقد الدولي على لسان مديرته العامة كريستالينا جورجيفا التي تزور الرباط هذه الأيام، إنه مازال يدرس توقعات نمو الاقتصاد العالمي والصيني على وجه الخصوص تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي خلال عام 2020.

وأضافت جورجينا خلال مؤتمر صحفي عقدته الخميس أن الفرق الفنية مازالت تدرس توقعاتها الخاصة بالنمو العالمي على أن تصدر في وقت قريب تقاريرها الخاصة بمدى تأثير فيروس “كورونا”على الحركة الاقتصادية العالمية مؤكدة أنها تأمل أن يكون منحنى التراجع الاقتصادي على هيئة حرف “v” الذي يرمز لدرجة التعافي السريعة.

ولا تستبعد وجود تخوفات أن يكون التأثير على هيئة حرف “u” الذي يرمز إلى أن التأثير الزمني للفيروس أطول.

وتعقد جورجيفا هذه الأيام سلسلة من الاجتماعات في المغرب للتنسيق في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين والتي ستقام خلال أكتوبر عام 2021.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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