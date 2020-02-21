مؤسسة النفط تعلن أن خسائر إقفال النفط تقارب ملياري دولار

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أن انخفاض معدلات إنتاج النفط بسبب إقفال الموانئ والحقول النفطية، أدى إلى خسائر مالية كبيرة تجاوزت للدولة وصلت إلى 1,857 مليار دولار أمريكي.

وأكدت المؤسسة في نشرتها حول تبعات إقفال إنتاج النفط الصادرة أمس الخميس، تراجع إنتاج النفط نتيجة للإقفالات التي طالت الموانئ وخطوط الأنابيب، حيث بلغ الإنتاج أكثر من 122 ألف برميل في اليوم بحلول يوم الخميس.

وقالت المؤسسة، إن إنتاج النفط والغاز لا يزال في تراجع كبير نتيجة لتردّي الأوضاع الأمنية في مختلف أنحاء ليبيا، ممّا تسبب بدوره في تعطيل عمليات الامداد والنقل.

وجددت المؤسسة الوطنية للنفط، دعواتها إلى إنهاء الإقفالات غير المسؤولة والمخالفة للقانون لمنشآتها، والسماح لها باستئناف عمليات الإنتاج فوراً من أجل ليبيا وشعبها، على حد قولها.

وذكرت المؤسسة، أن ناقلة البنزين “أنوار ليبيا” قد سُمح لها بالدخول مجدّدا إلى ميناء طرابلس، وذلك بعد أن اضطرّت الناقلة إلى المغادرة يوم الثلاثاء الماضي، بسبب القذائف الصاروخية التي استهدفت الميناء.

وأشارت المؤسسة، إلى أنها مستمرة في توفير المحروقات في المناطق الشرقية والوسطى بكميات كافية لسد احتياجات النقل ومتطلبات المواطنين، موضحة أن ناقلة غاز طهي تستعد للتفريغ في ميناء بنغازي، وناقلة ديزل تستعد للتفريغ لاحقا، مؤكدة أن مدينة طبرق وبقية المناطق الشرقية يجري تزويدها مباشرة من بنغازي.

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