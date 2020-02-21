اقتصاد

عودة الكهرباء شرقاً بعد إصلاح العطل بحقل “التحدي”

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة|218

أعلنت الشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة الليبية أن مجهودات عناصر شركة سرت لإنتاج النفط والغاز أثمرت بإصلاح العطل في حقل التحدي وإرجاعه إلى العمل .

وأضافت الشركة على صفحتها الرسمية بالفيس بوك أنه جاري هذه الليلة ضخ الغاز من الحقل في الخط المغذي لمحطتي كهرباء شمال بنغازي والزويتينة  وفور تحسن ضغط الغاز سيتم إرجاع الواحدات التي خرجت عن العمل في الشبكة .

وسبق لغرفة تحكم الكهرباء 30 في بنغازي أن أعلنت مساء أمس الجمعة عن حدوث عجز في شبكة المنطقة الشرقية قدره 300 ميغاوات نتيجة خروج الحقل النفطي “التحدي” المسؤول عن تغذية الشبكة والتابع لشركة سرت من دائرة الإنتاج .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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