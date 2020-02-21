عودة الكهرباء شرقاً بعد إصلاح العطل بحقل “التحدي”

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أعلنت الشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة الليبية أن مجهودات عناصر شركة سرت لإنتاج النفط والغاز أثمرت بإصلاح العطل في حقل التحدي وإرجاعه إلى العمل .

وأضافت الشركة على صفحتها الرسمية بالفيس بوك أنه جاري هذه الليلة ضخ الغاز من الحقل في الخط المغذي لمحطتي كهرباء شمال بنغازي والزويتينة وفور تحسن ضغط الغاز سيتم إرجاع الواحدات التي خرجت عن العمل في الشبكة .

وسبق لغرفة تحكم الكهرباء 30 في بنغازي أن أعلنت مساء أمس الجمعة عن حدوث عجز في شبكة المنطقة الشرقية قدره 300 ميغاوات نتيجة خروج الحقل النفطي “التحدي” المسؤول عن تغذية الشبكة والتابع لشركة سرت من دائرة الإنتاج .

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