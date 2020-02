افتتاح شركة «لـمـة» لتقنية المعلومات وأكبر مساحة عمل مشتركة في ليبيا

تعتمد شركة “لمة” على تطوير البرمجيات الرقمية. [خاص عين ليبيا]

أُقيم بمدينة مصراتة، حفل الافتتاح الرسمي لشركة “لمة” تقنية المعلومات التي تأسست سنة 2018 في المدينة، بحضور عدد كبير من الشخصيات السياسية والأكاديمية والإعلامية.

وصاحب هذا الافتتاح فعاليات افتتاح أكبر مساحة عمل مشتركة في ليبيا، وكذلك حفل إشهار تطبيق العنونة الأول من نوعه في البلاد تطبيق “مكاني” والذي يعد نقلة نوعية ومتميزة في العنونة البريدية في ليبيا.

ويعتمد التطبيق بحسب مسؤولي الشركة، على خدمة الملاحة في ليبيا ويغطي أكثر من 200 ألف مبنى في الوقت الحالي، ولا زال العمل جاري لحصر كل المباني والإنشاءات في جميع المدن ليكون هنــاك عنوان بريدي حقيقي لكل مبنى في ليبيا.

وتعد هذه الشركة أكبر فضاء عمل في ليبيا لاستيعاب الطلبة والخريجين والمؤسسات الصغيرة في فضاء مجهز بأحدث الإمكانيات.

وتعتمد شركة “لمة” على تطوير البرمجيات الرقمية، حيث تعمل على تسخير التكنولوجيا وأحدث التقنيات من أجل تقديم خدمات متكاملة.

