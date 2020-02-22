انخفاض قيمة الدينار مقابل الدولار في السوق السوداء

بعد تراجعها يوم الخميس الماضي ارتفعت أسعار صرف الدولار واليورو أمام الدينار في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن مع عودة التداولات يوم السبت.

وتداول التجار الدولار عند الساعة الخامسة في سوق المشير بطرابلس بــ 4.270 دنانير محقق ارتفاعا قدره قرشين، بالمقارنة مع إغلاق آخر الأسبوع الماضي، أما على صعيد حوالات الدولار من طرابلس لدبي وتركيا فقد ارتفعت هي الأخرى بما مقداره قرشين وتم بيع الدولار بـ 4.260 دنانير، كما حقق اليورو ارتفاعا قدره قرشين وتم تداوله في السوق السوداء بمدينة زليتن مساء اليوم بــ4.590 دنانير وصعد سعر غرام الذهب كسر عيار 18 و بيع بــ 164 دينار.

وعلى صعيد الليرة التركية فقد استقرت لليوم الثاني على التوالي وتم تداولها عن طريق الحوالات من طرابلس إلى تركيا بـ71 قرشا لليرة، كما شملت حالة الاستقرار الدينار التونسي الذي تم تداوله في المنطقة الحدودية بين البلدين “راس اجدير” عند الساعة الخامسة من مساء اليوم بــ 1.510 دينار.

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