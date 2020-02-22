انتهاء أعمال الصيانة في بئر نفطي بحقل جالو

نجحت الفرق الفنية التابعة لشركة الواحة للنفط السبت في صيانة البئر النفطي “A1-126” الواقع بحقل جالو والذي تشرف عليه وتشغله شركة زلاف، ووفقا لما أعلنت عنه شركة الواحة اليوم فإن عملية الصيانة جاءت وفقا للتعاقد بين الشركتين في إطار التعاون.

وأكدت الواحة في بيانها الصادر السبت أن الحقل عاد للعمل بالشكل الاعتيادي وأن الاجراءات الفنية المتعلقة بالصيانة انتهت على أكمل وجه مشيرة إلى استعدادها الفني لتقديم لكافة الخدمات للشركات الوطنية.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت في نوفمبر الماضي عن الانتهاء من التجارب التشغيلية لمحطة حقل الفارغ “المرحلة الثانية” من قبل شركة الواحة، مشيرة إلى أن التجارب أظهرت أن الحقل قادر على إنتاج حوالي 150 مليون قدم مكعب من الغاز الجاف، ونحو 10 آلاف برميل من المكثفات في اليوم.

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