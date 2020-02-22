“الجمهورية” طمزين يوزع سيولة نقدية بسقف سحب “مفتوح”

قال مصدر مطلع في الإدارة العامة لمصرف الجمهورية لـ 218 السبت بأن فرع مدينة طمزين سيشرع في توزيع سيولة نقدية لعملائة اعتبارا من يوم الأحد.

وأضاف المصدر ذاته بأن عملية السحب لن يتم تقييدها بأي سقف بعد أن توفرت السيولة النقدية نتيجة إيداعات التجار والمواطنين للأموال مقابل حصولهم على النقد الأجنبي الخاصة بمعاملات مخصصات أرباب الأسر أو بطاقات الأغراض الشخصية بقيمة 10 آلاف دولار أو خدمة الاعتمادات للتجار.

وكان فرع مصرف الجمهورية في مدينة كاباو المحاذية لطمزين قد رفع مطلع فبراير الجاري سقف السحب لكافة عملائه عند 5 آلاف دينار للفرد.

وتشهد المصارف التجارية في منطقة الجبل الغربي انفراجة جزئية منذ مطلع العام الجاري بتوفر السيولة النقدية نتيجة إيداعات المواطنين مقابل الحصول على النقد الأجنبي.

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