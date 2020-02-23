تراجع إنتاج تونس من النفط بنسبة 8%

تراجع إنتاج تونس من النفط الخام إلى نحو 38 ألف برميل يوميا خلال عام 2019 بعد ما كانت تنتج 70 ألف برميل يوميا في عام 2010 وهبط الإنتاج ما مقداره 8٪ بالمقارنة على أساس سنوي مع عام 2018 كما تراجع إنتاج الغاز الطبيعي بما نسبته 15% مع حلول عام 2019.

ووفقا للبيانات الصادرة عن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية فإن فقدان الإنتاج جاء نتيجة نضوب بعض الآبار في الحقول النفطية فضلا عن عزوف بعض الشركات المحلية والأجنبية عن عمليات الاستكشاف نتيجة تخوفات مرتبطة بعدم ضمان تحقيق نتائج إيجابية.

وتعتمد تونس في تمويل خزانتها العامة على أنشطة أخرى، غير النفط، من بينها “السياحة والزراعة والصناعة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية