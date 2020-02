وزير الاقتصاد الموريتاني يلتقي بممثل صندوق النقد

وزير الاقتصاد الموريتاني يعمل على تطوير وتعزيزاقتصاد بلاده [قناة العالم ]

التقى وزير الاقتصاد والصناعة الموريتاني عبد العزيز ولد الداهي، بمكتبه في الوزارة السيد جوزيف كارنكوا، الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي.

وتم خلال اللقاء التباحث حول مختلف جوانب التعاون القائم بين بلادنا وهذه المؤسسة المالية الدولية ، والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره ،خاصة في المجال الاقتصادي .

جرى اللقاء بحضور السيد محمد سالم ولد الناني ، المدير العام للتمويلات و الاستثمارات العمومية والتعاون الاقتصادي بالوزارة

وحسب مراقبين، يعتبر ولد الداهي (54 عاما) أحد الاقتصاديين الأكثر خبرة في الإدارة الموريتانية، حيث أنه عمل في قطاعات مختلفة، وهو حاصل على دكتوراه في اقتصاد التنمية بفرنسا، وشهادة الدراسات المعمقة في الحكامة الاقتصادية بسويسرا.

