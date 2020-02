العراق.. استئناف تصدير البضائع والسلع عبر منفذ جذابة الحدودي

صادرات ايران من السلع و البضائع غير النفطية الى العراق بلغت 400 مليون دولار [انترنت]

اعلن مدير منفذ جذابة الحدودي عن استئناف تصدير السلع والبضائع غير النفطية الى العراق اعتبارا من صباح اليوم الاحد وذلك عبر منفذ جذابة .

وقال ” علي فرهودي” اليوم الاحد ان الصادرات تتم بالتنسيق مع الجانب العراقي.

وكان الجانب العراقي قد اغلق الحدود يوم الجمعة بسبب مخاوف من فايروس كرونا.

وافاد تقرير لجمارك جذابة ان قيمة صادرات ايران من السلع و البضائع غير النفطية الى العراق بلغت 400 مليون دولار منذ بداية العام الايراني الجاري (بدأ في 21 مارس 2019).

ويقع منفذ جذابة علي بعد 110 كيلومتر من شمال غرب مدينة اهواز مركز محافظة خوزستان (جنوب غرب).

