تحضيرات لعقد المنتدى الاقتصادي الليبي التركي

دعت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مدينة مصراتة كافة رجال الأعمال المنتسبين لها والراغبين في المشاركة ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي الليبي التركي.

وسيقام المنتدى الاقتصادي خلال يومي السابع والثامن عشر من أبريل الجاري في مدينة إسطنبول، وأهابت الغرفة بجميع الأعضاء الراغبين في التسجيل التواصل مع إدارتها في موعد أقصاه الثاني من أبريل المُقبل.

وكان رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين عبد الله الفلاح قد أبرم في نوفمبر الماضي اتفاقية تعاون مع جمعية التعاون المشترك للبلدان العربية والتركية.

وتضمنت الاتفاقية تسهيل الإجراءات لمجلس الأعمال الليبي بما فيها منح التأشيرات وتقديم المشورات الاستثمارية وتعزيز آفاق التبادل المشترك.

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