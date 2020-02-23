اقتصاد

تحضيرات لعقد المنتدى الاقتصادي الليبي التركي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مدينة مصراتة كافة رجال الأعمال المنتسبين لها والراغبين في المشاركة ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي الليبي التركي.

وسيقام المنتدى الاقتصادي خلال يومي السابع والثامن عشر من أبريل الجاري في مدينة إسطنبول، وأهابت الغرفة بجميع الأعضاء الراغبين في التسجيل التواصل مع إدارتها في موعد أقصاه الثاني من أبريل المُقبل.
وكان رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين عبد الله الفلاح قد أبرم في نوفمبر الماضي اتفاقية تعاون مع جمعية التعاون المشترك للبلدان العربية والتركية.

وتضمنت الاتفاقية تسهيل الإجراءات لمجلس الأعمال الليبي بما فيها منح التأشيرات وتقديم المشورات الاستثمارية وتعزيز آفاق التبادل المشترك.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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