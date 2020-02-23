وصول سفن مُحمّلة بالسيارات والسلع إلى ميناء الخمس

نشرت الشركة الليبية للموانئ عبر تقريرها اليومي تفاصيل السفن الموجودة في المخطاف بميناء الخمس البحري بانتظار دخولها، حيث تتواجد سفينة نقل الحاويات “أم اس سي اديل” التابعة للوكيل الملاحي مديرتيان وعلى متنها 743 حاوية من البضائع والسلع المختلفة.

كما تتواجد بالمخطاف السفينة “سيبرينغ اكسبرس” التابعة للوكيل رواسي البحار للتوكيلات الملاحية وعلى متنها أكثر من 700 سيارة مستعملة.

وينتظر الميناء دخول السفينة “أم اس اف ليدي هلوم” التابعة لوكالة البحر المتوسط للتوكيلات الملاحية محملة بنحو 300 حاوية لبضائع وسلع متنوعة.

وتنتظر السفينة “كونتشيب جن” التابعة لشركة أمواج ليبيا دخول الميناء مُحمّلة بـ220 حاوية بضائع وفقا لتقرير حركة السفن الصادر عن الشركة الليبية للموانئ فرع الخمس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية