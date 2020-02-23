اقتصاد

اليورو يُخالف العملات الأجنبية ويصعد أمام الدينار

تم النشر منذُ ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تراجعت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية الرئيسية أمام الدينار باستثناء اليورو، في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزلتين.

وتداول التجار الدولار عند الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم بـ4.25 دنانير متراجعا بذلك قرشين مقارنة مع سعر إغلاق يوم السبت، كما بيع الدولار على صعيد الحوالات من طرابلس إلى دبي وتركيا بـ4.24 دنانير منخفضا بذلك قرشين.

بدوره ارتفع اليورو على عكس ما كان متوقعا، وصعد بمقدار 3 قروش وتم تداوله بـ4.61 دنانير بسبب زيادة الطلب عليه.

من جهته تراجع سعر غرام الذهب كسر عيار 18 وتم تداوله بـ163 دينارا.

وانخفضت قيمة الليرة التركية أمام الدينار على صعيد الحوالات من طرابلس إلى اسطنبول وتم تداولها بـ70 قرشا لليرة، كما تراجعت قيمة الدينار التونسي في منطقة راس اجدير الحدودية وتم تداوله بــ1.50 دينار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك