اليورو يُخالف العملات الأجنبية ويصعد أمام الدينار

تراجعت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية الرئيسية أمام الدينار باستثناء اليورو، في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزلتين.

وتداول التجار الدولار عند الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم بـ4.25 دنانير متراجعا بذلك قرشين مقارنة مع سعر إغلاق يوم السبت، كما بيع الدولار على صعيد الحوالات من طرابلس إلى دبي وتركيا بـ4.24 دنانير منخفضا بذلك قرشين.

بدوره ارتفع اليورو على عكس ما كان متوقعا، وصعد بمقدار 3 قروش وتم تداوله بـ4.61 دنانير بسبب زيادة الطلب عليه.

من جهته تراجع سعر غرام الذهب كسر عيار 18 وتم تداوله بـ163 دينارا.

وانخفضت قيمة الليرة التركية أمام الدينار على صعيد الحوالات من طرابلس إلى اسطنبول وتم تداولها بـ70 قرشا لليرة، كما تراجعت قيمة الدينار التونسي في منطقة راس اجدير الحدودية وتم تداوله بــ1.50 دينار.

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